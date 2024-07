AFP via Getty Images

Portogallo-Francia, la MOVIOLA LIVE: ammonito Pahlinha, era diffidato

Redazione CM

59 minuti fa



Portogallo e Francia si affrontano a partire dalle 21 in un match che vale un posto in semifinale a Euro 2024. Nella moviola a cura di Calciomercato.com, tutti gli episodi dubbi e le principali decisioni arbitrali.



Arbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistenti: Stuart Burt (ENG), Dan Cook (ENG)

Quarto uomo: Szymon Marciniak (POL)

Var: Pol van Boekel (OLA)

AVAR: David Coote (ENG)



84' - Fallo al limite dell'area di Saliba, primo giallo anche per la Francia.



79' - Scivolata di Pahlinha su Mbappé, il portoghese prende pallone e piede del francese. Oliver estrae il cartellino giallo, Pahlinha era diffidato e salterà l'eventuale semifinale.