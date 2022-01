Le perplessità sui dettagli di quel trasferimento venivano espresse già nei giorno in cui veniva celebrato. E adesso quelle perplessità diventano ipotesi investigative.L'ufficio del pubblico ministero vuol vederci chiaro su almeno tre aspetti di quella transazione: 1) il motivo per cui da una somma pattuita di 120 milioni di euro si passò a 126 milioni di euro; 2) la mega-commissione dal 12 milioni di euro, divisa tra(entrato nella trattativa come intermediario fra i due club) e Manuel Moreira de Sá, agente del calciatore; 3) l'eventualità che lo stesso Joao Felix abbia evaso il fisco.- I lettori di Calciomercato.com ricorderanno che la nostra testata proiettò immediatamente l'attenzione su. Una cifra che in quel momento pareva ampiamente esagerata e che il giocatore, durante le tre stagioni successive, non è riuscito a giustificare.Ma ancor più destava perplessità lo schema di. E nei mesi successivi si era parlato con insistenza del fatto cheQuell'estate del 2019 ha fatto segnare, da parte di XXIII Capital un protagonismo particolare e sempre con l'Atletico Madrid (la società più radicata nel territorio dell'economia parallela del calcio globale) al centro delle manovre. Perché proprio il club colchonero è stato al centro dei due trasferimenti più clamorosi di quell'estate, uno in entrata e uno in uscita: oltre a quello di Joao Felix, Griezmann al Barcellona, finanziata con analogo schema. Un protagonismo evidente abbastanza da richiamare l'attenzione sia da parte nostra che del Guardian , con articoli scritti in collaborazione dai quali emergeva la vasta attività di. E magari sarà stato un caso, ma pochi mesi dopo XXIII Capital ha annunciato il ridimensionamento delle sue attività - A tre anni di distanzaSecondo quanto riportato dal Correio da Manhã, i magistrati indagano innanzitutto sui. Quel denaro in più, ufficialmente, sarebbe motivato dai “servizi di finanziamento dell'operazione”. Ma gli inquirenti sospettano che quei soldi siano serviti a altro e vogliono capire a cosa. Ci sono poi i. Cifre molto impegnative. Ma soprattutto, riferisce il quotidiano portoghese, emerge cheil cui ammontare formalmente transita attraverso lui. Una delle conversazioni intercettate, fra Vieira e e l'avvocato del calciatore, è dedicata a questo tema. Anche su questo aspetto la magistratura vuol vederci chiaro.@pippoevai