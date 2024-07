Getty Images

Preliminari Champions, il Fenerbahce di Mourinho vede il terzo turno: quote in discesa nel ritorno contro il Lugano

Mourinho e la Champions, un binomio storico che potrebbe tornare. Prosegue il cammino del suo Fenerbahce verso la qualificazione alla massima competizione continentale, con l’obiettivo di raggiungere il Lille nel terzo turno dei preliminari.



Dopo il successo per 4-3 sul campo del Lugano targato Edin Dzeko, la vittoria in casa viaggia tra 1,25 e 1,27. Si sale a 5,60 per il pareggio, mentre il colpo esterno degli svizzeri si gioca tra 7,50 e 9. I bookie si aspettano un’altra sfida aperta, con il segno Goal in vantaggio a 1,67 sul No Goal, offerto a 2,06; avanti anche l’Over (1,38) sull’Under (2,85).