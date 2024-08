Getty Images

Il Leicester fa il suo ritorno in Premier League dopo un solo anno di transizione in Championship, conquistata grazie all’eccellente lavoro di Enzo Maresca, ora alla guida il Chelsea. Negli ultimi due mesi, le Foxes hanno perso il loro giocatore simbolo, Kiernan Dewsbury-Hall, approdato proprio ai Blues per oltre 30 milioni di euro. A prendere il posto di Maresca è stato Steve Cooper, un tecnico che ha ottenuto ottimi risultati alla guida del Nottingham Forest, prima di essere esonerato la scorsa primavera. Al King Power Stadium, arriva il Tottenham di Ange Postecoglou. La prima stagione del tecnico australiano alla guida degli Spurs è stata nel complesso positiva, anche se la squadra ha mancato l’accesso alla Champions League a causa di una seconda parte di stagione inferiore alle aspettative.