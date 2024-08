Getty Images

Premier League, bruttissimo infortunio per Danilo: rottura della tibia, coperto con i teloni e via in barella

Redazione CM

16 minuti fa



La stagione di Danilo, centrocampista brasiliano del Nottingham Forest, potrebbe essere durata solo sei minuti. Durante la prima partita del nuovo campionato di Premier League contro il Bournemouth, il giocatore ha subito un grave infortunio.



Dopo uno scontro aereo con Semenyo, Danilo, ex Palmeiras, è caduto malamente, fratturandosi la tibia. L'infortunio è stato così serio da costringere l'arbitro Michael Oliver a sospendere immediatamente il gioco, mentre i medici hanno dovuto coprire la scena con dei teloni.



Il giocatore classe 2001, che è stato portato via dal campo in barella, ha provato a tranquillizzare tutti con un segno di incoraggiamento con il pollice in alto. Previsto un lungo stop, con le tempistiche che saranno più chiare nelle prossime ore.