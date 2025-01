Getty Images

Non solo la Serie A in campo in questo martedì, c'è anche lacon le prime quattro partite dellaTre si giocano, con match interessanti per la parte alta della classifica: il(36 punti) prova a tornare al successo dopo quattro partite (due pareggi e due sconfitte) e ospita il, in striscia positiva e con la possibilità di agganciare i Blues.Allo stesso orario ildi Pep Guardiola fa visita ale cerca la terza vittoria consecutiva per risalire la chinaSogna l'Europa anche il, 30 punti, impegnato sul campo del

, il big match di giornata: ilsecondo in classifica (pari punti con l'Arsenal) e reduce da 6 vittorie di fila ospita ildi Arne Slot, che ha rimediato l'unica sconfitta fin qui in campionato proprio contro la squadra di Nuno Espirito Santo nell'andata ad Anfield.