Premier League LIVE: il Liverpool può andare a +8 sul City. Chiesa non va nemmeno in panchina

Redazione C.M.

22 minuti fa



Dopo un sabato contrassegnato dalla pesante sconfitta interna del Manchester City per 4-0 contro il Tottenham, la Premier League torna in campo oggi con due incontri. Alle 15 il Liverpool capolista fa visita al Southampton, con la possibilità, in caso di vittoria, di portare a +8 il vantaggio in classifica sui Citizens. Alle 17.30 la domenica della Premier si chiude con la trasferta del Manchester United di Amorim sul campo dell'Ipswich Town.



COSA E' SUCCESSO SABATO - Grande pomeriggio di calcio internazionale, con la Premier League che torna in campo per la dodicesima giornata di campionato. Si parte con il Chelsea che si impone per 2-1 sul Leicester. Il programma di giornata prosegue con altre cinque partite alle 16: Fulham-Wolverhampton 1-4, Everton-Brentford 0-0, Arsenal-Nottingham Forest 3-0, Bournemouth-Brighton 1-2 e Aston Villa-Crystal Palace 2-2. Conclude il sabato di calcio inglese il big match tra Manchester City e Tottenham, a partire dalle 18.30. Una sfida che riconferma la grande crisi della squadra di Guardiola, che crolla per 4-0 all'Etihad, sotto i colpi di Pedro Porro, Johnson e Maddison (doppietta). Per i Citizens è la quinta sconfitta consecutiva considerando tutte le competizioni e ora il Liverpool, che domani affronterà il Southampton in trasferta, ha nelle mani l'occasione di andare a +8.