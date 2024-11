Getty Images

Premier League LIVE dalle 13.30: subito in campo il Chelsea, poi altre sei partite

Redazione CM

52 minuti fa



Grande pomeriggio di calcio internazionale, con la Premier League che torna in campo per la dodicesima giornata di campionato.



Alle 13.30 subito in campo il Chelsea che è ospite del Leicester. Il programma di giornata prosegue con altre cinque partite alle 16: Fulham-Wolverhampton, Everton-Brentford, Arsenal-Nottingham Forest, Bournemouth-Brighton e Aston Villa-Crystal Palace.



Conclude il sabato di calcio inglese il big match tra Manchester City e Tottenham, a partire dalle 18.30.