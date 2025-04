Inter e Milan mai così lontani: Marotta indica la via, Furlani sapra trovarla?

di nuovo – e l'imminente derby di Coppa Italia per un posto in finale c'entra fino ad un certo punto – perchéI nerazzurri sono in missione per provare a ripetere, 15 anni, un Triplete che nell'immaginario collettivo sembrava essere destinato a restare una chimera per ancora molto tempo; i rossoneri hanno nell'ipotetica conquista della coppa nazionale una sorta di ultima chiamata per agganciare un piazzamento nella futura Europa League. Ma, al di là dei meri risultati,Nettamente., in grado di costruire sempre e comunque squadre competitive, indipendentemente dalle possibilità economiche a disposizione.Resa fattibile da concetti molto semplici che, nel tempo e anche all'interno di un sistema calcistico in costante evoluzione e cambiamento, rimangono intatti ed intangibili:Anche finanziaria, come dimostra il nuovo record di incassi che la società nerazzurra si è già garantito col suo cammino in Champions League., dopo essersi stabilizzato e confermato negli ultimi anni di gestione americana sotto l'aspetto della virtuosità economico-finanziaria.La politica spesso rivendicata dal patron Gerry Cardinale del dollaro incrementale – la capacità di reinvestire al meglio ogni singolo elemento di profitto per essere ancora più forti – al momento è rimasta una teoria interessante con effetti sul pratico che non si vedono.Nelle ultime due stagioni,dei risultati piuttosto che un'evoluzione o, quanto meno, un mantenimento. E anche sul fronte dirigenziale le cose sono cambiate e stanno nuovamente per cambiare, con la decisione di tornare ad affidarsi a figure di campo più tradizionali dopo quella di rinunciare a Maldini e Massara e ai profili classici del direttore sportivo e del direttore tecnico. Basterà solo questo – insieme ad un allenatore italiano, esperto e credibile ad alti livelli - a riportare il Milan in linea di galleggiamento già dalla prossima stagione e ad essere quanto meno competitivo per i primi quattro posti in Serie A, con l'ambizione di esserlo pure nello Scudetto nel minor tempo possibile?E' questaDa un lato, il calcio al centro di tutto per diventare sempre più potente e sostenibile sul piano economico; dall'altro, il porre l'accento sulle dinamiche extra-sportive non è stato accompagnato dai risultati sul campo. Che poi rimangono la questione centrale per giudicare la credibilità di un progetto. Di una squadra di calcio.