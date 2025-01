Premier League LIVE: è la sera di Arsenal-Tottenham, in campo anche Aston Villa e Newcastle

Il programma dellaè arrivato alla 21esima giornata: è il derby del North London trail piatto forte del mercoledì sera, con i Gunners, orfani di Gabriel Jesus per il resto della stagione, in cerca di punti utili per superare il Nottingham Forest al secondo posto in classifica dopo il pareggio dei Tricky Trees contro la capolista Liverpool. Gli Spurs, invece, attraversano un momento di appannamento e vogliono rilanciarsi in una delle partite più attese dell'anno.Prima di questo big match, ecco altre tre sfide: l'ospita l'che ha appena annunciato Donyell Malen dal Borussia Dortmund, ildell'ex Parma Coulibaly ospita ile ilospita il

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui la Premier League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW