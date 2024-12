Getty Images

Premier League: van Nistelrooy inguaia Lopetegui, Mateta lancia il Crystal Palace

Cristian Giudici

31 minuti fa



Buona la prima in casa per Ruud van Nistelrooy sulla panchina del Leicester: 3 gol (di Vardy, El Khannouss e Daka) e 3 punti contro il West Ham di Lopetegui, in rete al 94° con Fullkrug che fissa il risultato sul 3-1 finale. Il Leicester sale a 13 punti in classifica, a meno 2 dal West Ham.



Nell'altro anticipo del turno infrasettimanale della Premier League, in campo per la 14esima giornata di campionato inglese, il Crystal Palace si aggiudica uno scontro diretto per la salvezza sul campo dell'Ipswich grazie a un gol di Mateta e sale a 12 punti in classifica mentre i padroni di casa restano penultimi a quota 9.