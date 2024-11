Leicester, UFFICIALE: van Nistelrooy è il nuovo allenatore

ANP/AFP via Getty Images

Dopo l'esonero di Steve Cooper, a seguito della sconfitta subita in casa per 2-1 contro il Chelsea di Enzo Maresca, ilSono, quindi, state confermato le indiscrezioni degli scorsi giorni: è, infatti,il nuovo tecnico delle Foxes, che ha firmato unQuesto il"Ruud van Nistelrooy nominato allenatore della prima squadra del Leicester City. L'olandese assumerà la guida della squadra dopo la trasferta di sabato a Brentford. In passato ha avuto successo come allenatore con il PSV Eindhoven.

Il 48enne olandese si unisce a noi portando con sé una vasta esperienza ai massimi livelli del gioco, sia come giocatore che come allenatore, e ha accettato un contratto fino a giugno 2027.Ruud arriverà nel Regno Unito giusto in tempo per essere presente alla nostra trasferta di Premier League a Brentford sabato, prima di assumere la piena responsabilità della prima squadra da domenica.Considerato uno dei migliori attaccanti di sempre della Premier League come giocatore, l'ex nazionale olandese si è da allora costruito una reputazione crescente come manager e allenatore di talento con squadre del calibro del PSV Eindhoven, del Manchester United e della nazionale olandese".