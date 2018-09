Luka Modric è stato intervistato dall’emittente portoghese RTP3 al termine dell’amichevole della sua Croazia contro il Portogallo, terminata 1-1. Il centrocampista croato ha parlato del premio di miglior giocatore UEFA e del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: “Cristiano mi ha mandato un messaggio, mi ha fatto i complimenti dicendomi che è felice per me e me lo sono meritato. Non vede l'ora di potermi incontrare di nuovo. Ho un buon rapporto con lui e così sarà anche in futuro”.