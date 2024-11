Presidenza Lega Serie A, verso le elezioni: Simonelli divide. Spinto da Inter, Juve e Milan, ha contro De Laurentiis e Lotito

L'equilibrio politico della Lega Serie A si prepara presto ad essere smosso. Come sempre accade,estive, tutte le cariche federali e delle leghe sottostanti, devono essere rinnovate. Per la Lega Serie A significa che il mandato dell'attuale presidente Lorenzo Casini e con lui l'attuale Amministratore Delegato Luigi De Siervo decadranno dalle rispettive posizioni e dovranno quindi essere ri-eletti o trovati dei sostituti. Se per l'ad in carica la riconferma è oggi scontata, così non è per la Presidenza che vedrà, salvo sorprese, l'elezione di un nuovo nome.L'elezione del presidente di Lega rientra in un più ampio ragionamento che va a coprire la "lotta di potere" che parte e si allarga fino all'elezione del nuovo presidente della Figc.chiesti e mal concessi ma, proprio in vista della sua ricandidatura, l'attuale e verosimilmente nuovo presidente federale haverso una parte dei membri della Lega Calcio invitandoli a schierarsi compatti verso un presidente che possa poi tracciare la via (anche sua) per le elezioni del 3 febbraio.

, giornalista e avvocato originario di Macerata è un nome spinto in assemblea da(consigliere Figc ndr.) con cui è amico di lunga data e con cui ha lavorato all'interno delle aziende di Silvio Berlusconi. Nel corso della sua carriera è stato preside del Collegio sindacale di Mediaset Italia Spa, ma anche sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore Spa. Sarà lui il candidato forte con, uomo vicino a, che è sempre più defilato e in aperta rottura con molti dei top club.

È noto da tempo chenon sia mai stato idilliaco, anche perché il patron biancoceleste fu vicinissimo al compianto ed ex-presidente federale Carloche precedette l'attuale numero 1 Figc alla guida della federcalcio. E il nome dinon solo indica molto di quella che saràper l'elezione del Presidente Figc (solo la Lega Serie A potrebbe candidare oggi un nome alternativo e Del Piero è sempre più defilato), ma

- Per l'elezione servirà il voto di almeno 14 componenti sui 20 che prenderanno parte all'assemblea e già oggi, almeno sulla carta, Simonelli potrebbe ottenere il posto al primissimo spoglio.è infatti supportato dalle big, cone l'Inter in testa e conper il Milan,alla Juventus e laa seguire. Perfino la, storicamente lontana ai tempi di Joe Barone da questi scenari, si è momentaneamente schierata a favore di Simonelli insieme a, come riportato da Calcio & Finanza,

Chi invece sta osteggiando la candidatura è il gruppo dei "presidenti e proprietari" capitanato dae supportato strenuamente da. Insieme a loro anche. Il patron della Lazio, non a caso principale artefice della sponsorizzazione di Alessandro Del Piero per la Figc, sta lavorando anche per rivoluzionare le cariche da statuto ridimensionando anche il ruolo dell'amministratore delegato (anche su De Siervo è infatti uno dei contrari).on Gravina che poi dovrà trovare il modo di premiare la "lealtà" della Serie A in questo percorso ri-elettivo.