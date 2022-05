Preziosi vs Blasquez, secondo round.



Dopo aver respinto tramite una dichiarazione rilasciata all'Ansa le accuse giunte in mattinata dalla 777, per bocca di Andres Blasquez, l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rincarato la dose dalle colonne di Repubblica, passando questa volta a giudicare questioni prettamente di campo: “Non si dica che questa situazione è colpa mia - ha detto l'imprenditore campano facendo riferimento alla possibile retrocessione del Grifone - forse in estate abbiamo fatto qualche errore ma a gennaio c’era tutto il tempo per rimediare e invece gli attaccanti arrivati non hanno segnato nemmeno un gol”.



Preziosi critica inoltre anche la scelta di affidare la panchina ad Alexander Blessin, spiegando che lui aveva suggerito altri nomi: “Avevo proposto un allenatore con le palle ma non mi hanno voluto ascoltare”.