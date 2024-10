Prime pagine 12 ottobre: "L'Inter con Inzaghi", "Cambiaso, due no al Real" e "Ricci idea Milan"

All'indomani di una giornata che in termini di risultati sportivi ha dato risposte per quanto riguarda la Nations League, ci si approccia a una nuova giornata ricca di appuntamenti importanti. Attraverso le prime pagine dei giornali, andiamo a scoprire uno a uno gli argomenti all'ordine del giorno.Tiene banco la questione calciomercato, con la Juventus protagonista, tra le ipotesi per il nuovo vice Vlahovic e gli assalti dall'estero mirati i propri giocatori, tra tutti Andrea Cambiaso, protagonista anche con l'Italia contro il Belgio. Intanto, continua anche il filone dell'inchiesta ultras, che coinvolge Inter e Milan.

Oggi è un'altra giornata dedicata alle nazionali: tra le tanto sfide in programma tocca anche a Polonia-Portogallo, Spagna-Danimarca e Croazia-Scozia.Ma andiamo a scoprire tutte le notizie dalla carta stampata, scorrendo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, sabato 12 ottobre. Scorri la gallery per vedere le prime pagine dei giornali dall'Italia e dall'estero!