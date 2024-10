Tegola Valentin Carboni, c'è rottura del crociato: i tempi dello stop e cosa succede tra Inter e Marsiglia

Notizie poco confortanti quelle che giungono dall', impegnata in questi giorni nei match di qualificazione per i prossimi Mondiali. Il protagonista è, giovane attaccante passato quest'estate in prestito dall'Inter al Marsiglia, che nei giorni scorsi era stato vittima di un problema al ginocchio, che lo aveva messo fuori per le sfide con Venezuela e Bolivia. Se in un primo momento le stime parlavano di un problema che avrebbe potuto risolversi in un tempo non troppo lungo, oraCome riportano i media locali, gli accertamenti hanno evidenziato la. Una notizia che sicuramente non fa sorridere Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, che in lui riponeva grandi speranze per la stagione. L'amaro verdetto è tuttavia impietoso: Carboni sarà costretto ad

Dopo lunghe trattative, durante l'ultima finestra estiva l'attaccante argentino era passato in prestito dall'Inter - che ancora ne detiene il cartellino - proprio al Marsiglia. In particolare la formula è quella delCondizioni che il Marsiglia dovrà studiare attentamente, considerando che non potrà valutare sul campo il rendimento del giocatore a causa dello stop. L'Inter, in ogni caso, sarà, in caso i francesi decidessero di spendere 36 milioni per l'acquisto definitivo del cartellino. L'infortunio, indubbiamente, complica i piani del Marsiglia.