Calciomercato

Alla vigilia dell'ultima amichevole pre Europeo dell'Italia, in programma domani alle 20.45 contro la Bosnia, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate al calciomercato che sta per decollare. La Gazzetta dello Sport analizza la strategia del Milan - sempre in pole per Zirkzee - e titola: "", presentando quattro obiettivi rossoneri. Il Corriere delo Sport apre con la Juventus e con l'obiettivo Douglas Luiz in mezzo al campo (possibile scambio con McKennie): "" è il titolo della prima pagina. Ancora Juve anche sulla copertina di; e ancora centrocampo: "" titola ul quotidiano in prima, riportando l'insistenza dei bianconeri nel voler provare a prendere Koopmeiners dall'Atalanta.