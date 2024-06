Calciomercato

Nel giorno dell'ultima amichevole pre Europeo dell'Italia, in programma questa sera alle 20.45 contro la Bosnia,. La Gazzetta Sportiva analizza la strategia del Milan - sempre in pole per l'arrivo di Joshua Zirkzee - e titola: "Milan, i regali per Fonseca", presentando gli obiettivi di mercato dei rossoneri. Il Corriere dello Sport apre con la Juventus: "Juventus, ecco il tesoro: trovati 65 milioni" è il titolo della prima pagina. Ancora Juve anche sulla copertina di Tuttosport, questa volta per l'attacco: "Morata, ci stai?" titola il quotidiano in prima, riportando l'insistenza dei bianconeri nel voler provare a riportare lo spagnolo dall'Atletico Madrid.

