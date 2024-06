Calciomercato

Prime pagine 16 giugno: “Cuore d'Italia”, “Troppa grazia” e “Sbarellati"

All’indomani del successo per 2-1 in rimonta sull’Albania, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono tutte dedicate all’Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale si è imposta all’esordio sulla formazione albanese grazie alle reti di Bastoni e Barella, rimontando lo svantaggio iniziale firmato da Bajrami. Spazio anche al mercato con lo spinoso caso Theo Hernandez in casa Milan dopo le dichiarazioni dal ritiro della Francia.



LE PRIME PAGINE - “Cuore d’Italia” è il titolo d’apertura de’ La Gazzetta dello Sport all’indomani del 2-1 sull’Albania, con in primo piano una foto di gruppo degli Azzurri durante l’esultanza dopo un gol. Il Corriere dello Sport apre con “Troppa grazie”, mentre Tuttosport utilizza il gioco di parole “Sbarellati” per evidenziare la prodezza del centrocampista dell’Inter che decide l’incontro di Dortmund.