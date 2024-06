Spagna, Morata-gol dopo le polemiche: Roma e Juventus, sarà un'altra estate votata al mercato

AFP via Getty Images

Alvaro, capitano di una Nazionale che non lo ama abbastanza. Il centravanti della, in gol nella vittoria delle Furie Rosse contro la Croazia nella prima giornata del gruppo B, ha gioito in un periodo che lo ha visto protagonista di polemiche e recriminazioni fuori dal campo. La sua rete lo fa salire al terzo posto della classifica marcatori all-time degli Europei, alla pari con Shearer e Griezmann a quota 7 e dietro solo a Platini secondo (9) e Cristiano Ronaldo primo (14)"Per me, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all'estero. Molte volte i miei figli, che hanno cinque anni, non capiscono perché ci sono persone così arrabbiate con il loro papà. La cosa più semplice l'estate scorsa sarebbe stata lasciare l'Atlético. Avevo delle offerte migliori a livello finanziario, grandi squadre, ma ho l'illusione di poter vincere con l'Atlético. Quando vedo come la gente reagisce alle nostre partite e alle nostre vittorie, quella parte pesa molto", ha detto qualche giorno fa a El Larguero.

L'ex Juventus ha notato che i Colchoneros si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di un attaccante: alla soglia dei 32 anni, la panchina non è un'opzione, e dunque la voglia di un ritorno in Italia, patria della moglie Alice, è tanta. C'è la possibilità di un secondo ritorno alla, col primo che vide una rinuncia importante dal punto di vista dello stipendio, c'è la pista che porta allaorfana di Lukaku., si può trattare anche sulla base di scambi come quello con Kean, che già a gennaio doveva essere un giocatore biancorosso salvo poi essere respinto ai test medici per via di un infortunio.