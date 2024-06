AFP via Getty Images

Albania, Sylvinho: "Italia fortissima, levare la palla a Barella e Jorginho è veramente dura"

44 minuti fa



Sylvinho, il tecnico dell'Albania, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in rimonta contro l'Italia nella prima partita del gruppo B di Euro 2024:



"Per noi è la seconda volta in assoluto agli Europei, non è semplice, all'esordio ti trovi contro un'Italia forte forte. Bravi a rimanere in partita, avremmo potuto anche strappare un punto, ma fermare il palleggio di Barella e Jorginho è veramente dura".



ATTEGGIAMENTO - "Abbiamo preparato la gara in questo modo, abbassare la linea e poi ripartire, ma nella prima parte lo abbiamo fatto troppo. Meglio nella ripresa".