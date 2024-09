Prime pagine 24 settembre: "Fonseca, Milan ora sei mio", "Inter, dalle stelle allo stallo" e "Juve, tutti i dubbi di Thiago"

Gli strascichi e le analisi sull'ultima giornata di campionato, la 5a della Serie A 2024/25 che ancora aspetta la sua conclusione, complice il posticipo del posticipo Atalanta-Como per maltempo, dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 24 settembre 2024.La Gazzetta dello Sport si concentra sul Milan con la rivincita ottenuta nel derby contro l'Inter da Paulo Fonseca che con le sue mosse ha ripreso il controllo del club e della squadra con unIl derby ha invece aperto la prima mini-crisi dell'Inter campione d'Italia in carica che come riportato dal Corriere dello Sport è passatacostringendo Simone Inzaghi a strigliare tutti.

Questi e molti altri titoli sulle prime pagine dei quotidiani, italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi, martedì 24 settembre 2024. Scorri la nostra gallery.

Infine occhi in casa Juventus con l'ìintervista esclusiva concessa a Tuttosport da Stefano Tacconi e con "Tutti i dubbi di Thiago" che campeggia sul Corriere dello Sport.