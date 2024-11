Prime pagine 25 novembre: "Il tennis siamo noi", "Napoli, dedicato a Diego", Thuram, altro che Rabiot"

per il secondo anno consecutivo. Ai primi due slam della carriera del nuovo numero uno al mondo e alla doppia finale Roland Garros-Wimbledon di Jasmine Paolini - insieme alla medaglia d'oro a Parigi in coppia con Sara Errani e al bronzo di Lorenzo Musetti - va aggiunto infatti il recentissimo successo delle ragazze nella Billy Jean King Cup. In questo momento è l'azzurro il colore di riferimento nel tennis a livello internazionale.Passando al calcio, i tre principali quotidiani sportivi danno particolare risalto alIn attesa di proiettarsi sul ritorno delle coppe europee e principalmente sulle sfide di Champions League che attendono Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, trovano spazio anche due argomenti extra sulla prima di Tuttosport.Dall'altra parte di Torino invece ci si gode la grande prestazione eNel pari senza reti contro il Milan, la prova del francese è stata tra le cose messe più in evidenza anche da Thiago Motta che, nella speranza di recuperare Vlahovic per la trasferta europea contro l'Aston Villa, sa di avere una pedina in più per il proprio centrocampo.