L’Italia vince la Coppa Davis: Berrettini e Sinner regalano il terzo successo della storia azzurra

AFP via Getty Images

e per la terza volta nella storia dopo i successi del 1976 e del 2023. Gli Azzurri si sono imposti sull’Olanda con un netto, non dovendo nemmeno aspettare il doppio. Fondamentale la vittoria di, nel primo dei due singolare, con il tennista romano che ha battutocon il punteggio di (Il punto del 2-0, che ha riconsegnato la famosa insalatiera alla squadra azzurra, è arrivato grazie allo straordinario lavoro del(che ha eguagliato il record di Roger Federer diventando il secondo giocatore dell'era Open a concludere l'anno solare con almeno un set vinto in ciascuna delle sue partite stagionali) che si è imposto in due set () sull’olandese

- A pochi giorni dal trionfo delle ragazze azzurre in, la squadra maschile dell'Italia del tennis, guidata da Filippo Volandri, è tornata sul tetto del mondo, per quella che rappresenta una, riuscita prima solamente a Stati Uniti, Australia, Repubblica Ceca e Russia.