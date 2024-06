Prime pagine 3 giugno: "Vendesi Chiesa", "Emergenza Nazionale" e "Conte, Napoli è già rovente"

Calciomercato

La Serie A 2023/24 si è ufficialmente conclusa ieri con il recupero Atalanta-Fiorentina, ma nellec'è ampio spazio anche per il mercato che continua a dividersi fra campo e panchine.Il recupero dei recuperi che ha regalato l'ultimo risultato stagionale, un 3-2 in favore dei viola, ha lasciato però tanto amaro in bocca per l'incredibile e sfortunato infortunio al ginocchio per Giorgio Scalvini che salterà di conseguenza gli Europei. La Gazzetta dello Sport gli dedica il titolo più importante cone con Luciano Spalletti che, dopo aver perso Acerbi perde un'altra importante pedina difensiva (si scalda Gatti).

Fonseca e Conte, Italiano e Palladino per le panchine di Milan, Napoli, Bologna e Fiorentina rispettivamente sono i temi caldi in panchina con Tuttosport che, soprattutto per l'allenatore salentino ex-Juve e Inter predice un clima caldissimo:Infine occhio alle cessioni importanti con la Juventus che scalda i motori del mercato in entrata ma prevedendo una cessione di primissimo piano con Federico Chiesa candidato numero uno. E così il Corriere dello Sport titola a tutta pagina Juve,