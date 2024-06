Prime pagine 6 giugno: "Zirkzee sorpassa Lukaku" e "Allarme Barella". "Napoli, io Conte" e "Koop-Juve avanti tutta"

Calciomercato

Manca poco all'inizio degli Europei di Germania 2024, ma il mercato la fa da padrone sulle prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 6 giugno 2024.Il nuovo 9 del Milan continua a tenere banco e se nei giorni scorsi si era fatta largo l'opzione Lukaku, oggi il centravanti belga, primo obiettivo del nuovo Napoli, viene nuovamente sorpassato da Joshua Zirkzee che resta l'obiettivo numero uno dei rossoneri. La Gazzetta dello Sport titola:Il nuovo Napoli da ieri è ufficialmente di Antonio Conte e il Corriere dello Sport gli dedica inevitabilmente la copertina con il titoloe le parole della presentazione ufficiale.

In casa Juventus l'obiettivo prioritario è un colpo a centrocampo con Giuntoli che da tempo ha individuato in Teun Koopmeiners dell'Atalatna l'obiettivo numero uno e allora Tuttosport titola:in una trattativa tutt'altro che semplice da portare a termine.Infinesi avvicina alla competizione con una grande preoccupazione relativa allo stop muscolare subito da Nicolò Barella nella giornata di lunedì con la Gazzetta dello Sport che titola "".Questi e molti altri temi nella nostra rassegna stampa dei quotidiani sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi giovedì 6 giugno 2024.