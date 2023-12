Giorno di festa in Italia, non solo per il calcio. Torna in campo la Serie A questa sera e lo fa con un big match atteso da tutti gli appassionati: allo Stadium, la Juve ospita il Napoli in un nuovo capitolo della rivalità tra questi due club. Scontato che i quotidiani in edicola oggi si concentrino su questa sfida, analizzando come vi arrivano sia la squadra di Allegri che quella di Mazzarri.



C'è spazio però anche per il mercato, i campionati esteri e molto altro. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 8 dicembre 2023.