Prime pagine 8 luglio: "Milan, prendi il 9", "Napoli l'anti-Inter" e "Motta sbarca a casa Juve"

Il calciomercato continua ad impazzare, ma le squadre della nostra Serie A 2024/2025 iniziano lentamente a ritrovarsi per far partire la nuova stagione nei singoli ritiri. Questo e molto altro è al centro delleIl 9 del Milan che ancora manca e con Zirkzee che è destinato sempre più verso il Manchester United domina la prima della Gazzetta dello Sport che titolacon le facce di Lukaku e Morata al centro.Lukaku è protagonista anche della prima pagina del Corriere dello Sport che sottolinea come Osimhen possa partire in direzione PSG e che con il belga la squadra di Conte sia

Infine oggi è il giorno delle visite mediche dello staff e di Thiago Motta in casa Juventus. L'allenatore è arrivato ieri a Torino ed è pronto a prendersi il mondo bianconero. Gazzetta, Corriere e Tuttosport sottolineano comee che aspetti Koopmeiners come colpo di mercato.Questi e tanti altri titoli nelle prime pagine dei quotidiani italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi lunedì 8 luglio 2024 che vi mostriamo nella nostra gallery.