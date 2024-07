Prime pagine domenica 21 luglio: "La mia Inter è una forza", "Lukaku in 10 giorni" e "Juve, 60 milioni in arrivo"

Calciomercato

A poco meno di un mese l'estate dei club italiani prosegue tra trattative e amichevoli. Ieri sono scese squadre, intanto il mercato è nel vivo eche potrebbero chiudersi nelle prossime settimane.La Gazzetta dello Sport apre con le parole di Simone Inzaghi che presenta i nuovi acquisti Taremi e Zielinski: “”. Il Corriere dello Sport mette in primo piano il mercato della Juventus, con in primo piano Koopmeiners e Todibo, obiettivi bianconeri: “. Giuntoli vuole 60 milioni da Soulé e Huijsen per puntare Koop e Todibo”. In taglio alto un punto sul possibile nuovo attaccante di Antonio Conte: ". Il Napoli ha un accordo fino al 2027". Anche Tuttosport mette a centro pagine le mosse di mercato di Giuntoli e Thiago Motta: "".