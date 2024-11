Prime pagine domenica 3 novembre: “Il Milan si tira su”, “Motta continua” e “È tornata!”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: i bianconeri hanno vinto 2-0 a Udine grazie al primo gol di Savona e a un'autorete di Okoye, i rossoneri hanno giocato in casa del Monza in quello che è stato un derby personale per Adriano Galliani; ad aprire questo turno di Serie A, la vittoria interna del Bologna per 1-0 sul Lecce.- “”, e questa l’apertura de La Gazzetta dello Sport che analizza il successo dei rossoneri a Monza con il giocatore decisivo Tijani Reijnders in primo piano. Il Corriere dello Sport si concentra sulla vittoria della Juventus a Udine, grazie ai tre punti aggancia temporaneamente l’Inter (che oggi affronterà il Venezia) e rientra in zona Champions: “”, titola il quotidiano. L’abbraccio di Khéphren Thuram a Nicolò Savona è la foto in copertina di Tuttosport, che apre con il 2-0 della Juve a Udine approfondendo tutti i fattori che hanno portato alla vittoria: “” è il titolo il prima pagina.