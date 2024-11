Juventus, con questo Thuram è più facile: ha vinto tutti i duelli. Come faceva l'idolo Pogba

AFP via Getty Images

Finalmente, Thuram. Esattamente come lo intendeva Thiago Motta all'inizio della sua avventura bianconera. Ossia: un generatore di situazioni. Dal recupero palla all'incursione in area, dalla pressione sull'avversario alla centralità nel cambio di passo che doveva avere la Juventus. E sì, il francese ha risposto. Pure alla grande, prendendosi i complimenti dell'allenatore subito dopo la partita. "Mi è piaciuta molto la sua partita - ha detto Motta -, molto completa. Attento in fase difensiva e con grande qualità in attacco". Insomma: più di così…

I NUMERI DI THURAM - Nei settanta minuti in campo, Thuram è stato semplicemente devastante. Ha agito spesso sul centro-sinistra e la zona "più calda" della sua heatmap lo vedeva in trazione difensiva. Ma come? E tutti gli spunti davanti? Completavano la prestazione, ma non la irrobustivano. Anzi. 85% di passaggi riusciti, 100% di dribbling e soprattutto il 100% dei duelli di campo e aerei. A Thiago è piaciuto tanto questo Thuram perché a lui - come alla squadra - aveva chiesto essenzialmente questo: tornare a essere padroni del campo, pure negli atteggiamenti. E cioè: riprendersi il pallone appena perso, gestirlo con la cura che si deve alle cose fondamentali. Khephren ha risposto meglio di tutti, e ora può costruirsi un'altra storia a Torino. Nei settanta minuti in campo,Ma come? E tutti gli spunti davanti? Completavano la prestazione, ma non la irrobustivano. Anzi.A Thiago è piaciuto tanto questo Thuram perché a lui - come alla squadra - aveva chiesto essenzialmente questo: tornare a essere padroni del campo, pure negli atteggiamenti. E cioè: riprendersi il pallone appena perso, gestirlo con la cura che si deve alle cose fondamentali. Khephren ha risposto meglio di tutti, e ora può costruirsi un'altra storia a Torino.