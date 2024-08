Prime pagine domenica 4 agosto: “Sparito Chiesa”, “Lampi di Juve ma nubi in difesa” e “Vai col vento”

Calciomercato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alle Olimpiadi che si stanno svolgendo in questi giorni a Parigi - si andrà avanti fino all’11 agosto - e al mercato delle big. Primi indizi anche dalle ultime amichevoli pre campionato.- Il Corriere dello Sport apre analizzando la scelta di Thiago Motta di non convocare i giocatori in uscita per l’amichevole tra Juventus e Brest: “” titola il quotidiano raccontando uno strappo che sembra definitivo. Ancora Juventus anche su Tuttosport, con l’attenzione che si sposta sul campo e sul 2-2 con la squadra francese: “”. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alle Olimpiadi di Parigi, celebrando la medaglia d’oro di Marta Maggetti nel windsurf: “”.