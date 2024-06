Calciomercato

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate a Euro 2024 e al calciomercato, con le ultime sugli obiettivi delle big, strategie e piani dei dirigenti per affondare il colpo. Giovedì 20 giugno l’Italia giocherà la seconda partita del girone dopo la vittoria con la Spagna, affronteremo la Spagna alle 21 e secondo La Gazzetta dello Sport sarà la gara per testare le caratteristiche da leader di Nicolò Barella, il tuttofare di Spalletti: “Principe azzurro” titola il quotidiano.



MERCATO - Il mercato partirà ufficialmente il 1º luglio, ma sono già iniziate le prime trattative e c’è anche qualche club che ha ufficializzato qualche acquisto. Il Milan cerca una punta e l’obiettivo principale è Joshua Zirkzee, ma occhio all’inserimento della Juventus: “Zirkzee, Thiago spinge - titola il Corriere dello Sport - scatto per l’olandese, è il primo nome di Motta. Nella nuova Juve potrebbe non esserci spazio per Federico Chiesa, la trattativa per il rinnovo è in salita e Roma e Napoli sono alla finestra. Sulla prima pagina di Tuttosport però arriva il consiglio dell’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi: “Chiesa? Juve, tienitelo stretto”.