è stato. Non in prima battuta, però: il difensore dell'Inter era stato lasciato fuori dalla lista dei giocatori a disposizione per le ultime gare del raggruppamento contro Israele e Italia, ma unha indotto il selezionatore ad affidarsi nuovamente all'ex Bayern Monaco. L'ultima convocazione di Pavard con la Francia risaliva a Euro 2024, manifestazione nella quale non ha giocato nemmeno un minuto.: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille)

: Jonathan Clauss (Nizza), Lucas Digne (Aston Villa), Benjamin Pavard (Inter), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco): Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio), N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Marsiglia), Warren Zaire-Emery (Psg): Bradley Barcola (Psg), Ousmane Dembélé (Psg), Randal Kolo Muani (Psg), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter)