Se dal punto di vista dei risultati sportivi, ilcontinua a non trovare continuità, anche fuori dal campo ci sono grossi problemi per i Red Devils. A causa dellein cui versa lo storico stadio, infatti, è stata registrata una vera e propriaall'interno della struttura.Come riporta il DailyMail, dopo i controlli effettuati dagli ispettori igienici, sono stati trovati numerosi escrementi di roditori, in diverse aree dello stadio. Perfino nei chioschi adibiti alla vendita di cibo. Ormai, infatti, lo stadio, uno dei più iconici della storia del calcio, è in condizioni pessime e avrebbe davvero bisogno di opere di ristrutturazione, oltre che di disinfestazione.

Come riportato dai media inglesi, non sarebbe la prima volta che si presenta questo problema per il "", anche se in questa occasione la situazione è davvero preoccupante.Le cause di questo spiacevole inconveniente che ha sconvolto i tifosi dello United si rifanno alla, situato tra una linea ferroviaria e un canale. Con l'abbassamento delle temperature, poi, i roditori, così come i parassiti, si spostano verso le aree più calde, proprio come, in grado di ospitare il calore di ben