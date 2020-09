Tante segnalazioni sono arrivate al Codacons nel cosro del Weekend per le partite di Serie C. Eleven Sports, la piattaforma a cui sono stati venduti i diritti tv del campionato, ha avuto importanti problemi tecnici con la distribuzione del segnale che, di fatto, ha reso impossibile o quasi la fruizione delle gare. Per questo motivo il Codacons ha confermato che chiederà indennizzi per gli utenti visto il disservizio.



IL COMUNICATO

Molti consumatori hanno infatti segnalato al Codacons l’impossibilità di seguire in diretta le partite a causa di problemi tecnici riscontrati nella giornata di ieri, e anche sul web è montata la protesta da parte di migliaia di tifosi abbonati al servizio che chiedono ora spiegazioni e risarcimenti. Invitiamo la società Eleven Sports a riconoscere indennizzi automatici in favore dei propri clienti in relazione al disservizio registrato ieri. E’ indubbio infatti il danno subito dai tifosi che, a fronte del pagamento di un abbonamento, non hanno potuto godere del servizio acquistato. L’azienda deve dunque risarcire i consumatori coinvolti riconoscendo loro la possibilità di assistere in tv in modo gratuito ad almeno due giornate di campionato