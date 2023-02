Nell'ambito dell'. L'atto fa scattare il conto alla rovescia:dell’inchiesta condotta dalla Procura di Torino sui bilanci della Juventus dal 2018 al 2021. Il 27 marzo, il club bianconero e gli altri 12 indagati per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e l’avvocato Cesare Gabasio, si troveranno di fronte al Gup Marco Picco.manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza ed emissione di fatture false. I PM hanno analizzato e messo nel mirino il cosiddetto "sistema delle plusvalenze fittizie" e la "manovra stipendi"., depositato ieri presso. Nel faldone ci sono le audizioni più recenti, compresa quella che ha visto protagonista, riascoltato a Roma la scorsa settimana dalla Guardia di Finanza di Torino sul tema della seconda manovra stipendi. Nelle ultime settimane i pm di Torino hanno ascoltato anche l’ex dirigente bianconero, ora alla Roma, e, centrocampista della Fiorentina ex Juventus.Passando all'ambito sportivo, invece,in classifica inflittagli per il caso plusvalenze.