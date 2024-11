Pronostico Aston Villa Juventus, la chicca sul risultato esatto: il parere dei bookies

Pronostico Aston Villa Juventus e il parere dei bookmaker

A mio giudizio la Juventus riuscirà a strappare un prezioso pareggio in questa complicata trasferta. Nonostante le numerose assenze, i 'bianconeri' nelle ultime uscite hanno mostrato un'ottima fase difensiva che può essere certamente determinante in questa sfida. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Nel quinto turno di Champions League, lavolerà in Inghilterra per affrontare l’. La gara si giocherà mercoledì 27 novembre alle ore 21:00. Prima di presentarvi il, ecco le quote di alcuni operatori:I padroni di casa, guidati da Unai Emery, si trovano all’ottavo posto in classifica con 9 punti. Juventus dietro di 3 posizioni, con 7 punti all’attivo.Gli inglesi sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Club Brugge, ma in casa in Champions League hanno sempre vinto, battendo anche il Bayern Monaco.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Aston Villa-Juventus? Il pronostico dei bookies

La squadra di Emery ha subito un sol gol in questa Champions a dimostrazione della forza della propria rosa ma anche la squadra di Motta ha dimostrato di essere solida in difesa. La quota dell’1-1 è offerta da Snai a 6.25 e a 5.75 su Goldbet e Lottomatica.

● ● ●

Aston Villa-Juve, i precedenti

In Champions League, le due squadre si sono affrontate per due volte. Era la stagione 1982/83, e nel doppio confronto di andata e ritorno, i bianconeri riuscirono a vincere entrambi i match. Mercoledì 26 novembre ci sarà il terzo atto fra le squadre e vedremo se gli inglesi accorceranno le distanze nel conteggio delle vittorie.

Probabili formazioni Aston Villa Juventus

Unai Emery schiererà gli 11 giocatori più affidabili della sua rosa per questa sfida. Watkins guiderà l’attacco, mentre Tielemans avrà le chiavi del centrocampo. Confermati anche Diego Carlos e Digne in difesa. Thiago Motta con diverse assenze, Vlahovic su tutte. Scelte quasi obbligate con Yildiz che si candida per il ruolo di prima punta.



ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez, Mings, Konsa, Diego Carlo, Digne, Tielemans, McGinn, Philogene, Rogers, Bailey, Watkins. All. Emery

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin, Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Coincecao, Koopmeiners, Weah, Yildiz. All. Thiago Motta

Dove vedere il match di oggi in diretta

La tanto attesa sfida tra Aston Villa e Juventus, valida per la quinta giornata di Champions League, si terrà mercoledì 27 novembre alle ore 21:00. Gli appassionati di calcio potranno seguire l'incontro in streaming esclusivo sulla piattaforma Prime Video.