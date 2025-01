Barcellona-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Barcellona-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, l'Atalanta ha tutte le carte in regola per compiere l'impresa e battere un Barcellona che, avendo già ottenuto la qualificazione, potrebbe optare per un ampio turnover. Considerando questo scenario, scommetto sul segno "2" in favore della Dea, che conquisterà una storica qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

L'Atalanta è pronta a tornare sul palcoscenico europeo per una prima storica da brividi. La Dea affronterà il Barcellona in un big match imperdibile, in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21. Entrambe le squadre arrivano alla sfida europea dopo una vittoria: i padroni di casa hanno trionfato con un incredibile 7-1 contro il Valencia, mentre gli ospiti si sono imposti 1-2 sul campo del Como. Per la Dea si tratta della prima storica sfida contro i catalani in una competizione ufficiale, una partita che promette grandi emozioni. Tuttavia, la Dea non sarà da meno: scenderà in campo con grinta e determinazione, pronta a lottare su ogni pallone e a mettere in difficoltà gli avversari per conquistare '3 punti' fondamentali per qualificarsi agli Ottavi.

Quale sarà il risultato esatto di Barcellona-Atalanta? Il parere dei bookies

. Tra le diverse piattaforme di scommesse, la quota più alta per questo risultato è attualmente offerta da Quigioco a 9.40, seguita a breve distanza da Betsson con 9.25 e Sisal con una quota di 9.00.

Barcellona Atalanta: precedenti e stato di forma

Atalanta-Barcellona: le probabili formazioni

Le due formazioni non si sono mai sfidate in competizioni ufficiali. L’Atalanta in Champions arriva dalla convincente vittoria per 5-0 contro lo Sturm Graz e ha raggiunto il 7° posto in classifica. Il Barça, attualmente al 2° posto dietro al Liverpool, è la squadra che ha segnato più gol nel torneo (26) e nell’ultimo incontro ha trionfato 4-5 contro il Benfica.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per l'ottavo turno della fase campionato di Champions:

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Barcellona-Atalanta, in programma mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Max (205) e Sky Sport (253), e sarà disponibile anche in live-streaming su NOW e Sky Go.