Pronostico Croazia-Portogallo: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

A mio avviso, il Portogallo vincerà. La Rosa di Martinez è ampiamente superiore e il livello tecnico dell’attacco portoghese è altissimo. Andrea Stefanetti

Ilnel match che chiuderà questa Nations League. La partita si disputerà lunedì 18 novembre alle ore 20.45. Prima di mostrarvi il, ecco le quote di differenti operatori.Cristiano Ronaldo e compagni vorranno vincere questa gara a dispetto della seconda in classifica, la Croazia.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione UEFA:

Quale sarà il risultato esatto di Croazia-Portogallo? Il pronostico dei bookmakers

Secondo i bookmakers, il risultato esatto più probabile per la sfida tra Croazia e Portogallo è l’1-1. Questo perché anche la Croazia dispone di ottimi calciatori e storicamente è sempre stata una nazionale che dà fastidio alle ‘grandi’. La quota del risultato esatto 1-1 possiamo trovarla su Betway quotata a 6.04.

Croazia-Portogallo: i precedenti

Croazia-Portogallo: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Nelle 9 partite precedenti fra Croazia e Portogallo possiamo notare come i portoghesi siano in netto vantaggio. Sono infatti 9 le vittorie per la nazionale attualmente guidata da Roberto Martinez. La Croazia invece ha ottenuto una sola la vittoria e un pareggio.La Croazia punterà sull'esperienza di Perisic e Modric e sul talento e la solidità di Gvardiol in difesa. Kramaric a guidare l’attacco. Portogallo che risponde con un attico formato da João Felix, Cristiano Ronaldo e Rafael Leao.: Labrovic, Sutalo, Erlic, Gvardiol, Perisic, Modric, Susic, Borna Sosa, Baturina, Matanovic, Kramaric. All. Dalic: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Neves, Fernandes, Bernardo Silva; Felix, Ronaldo, Leao. All. MartinezÈ possibile seguire il match in diretta streaming grazie alla piattaforma internazionale UEFA TV. Per accedere al servizio, basta collegarsi a internet e visitare il sito ufficiale di UEFA TV, dove potrai trovare tutte le partite disponibili.