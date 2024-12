Migliori siti Scommesse PostePay: ecco i primi 10 della classifica

Tra i numerosi metodi di pagamento disponibili per ricaricare e prelevare sui siti di scommesse, PostePay si distingue come uno dei più veloci e affidabili. Possiamo anticipare che dopo aver effettuato transazioni su tutti i, il nostro riscontro è molto positivo per la sicurezza e la tutela dei dati personali che viene garantita ai giocatori.



Non è un caso se nella nostra classifica dei Siti scommesse che accettano PostePay abbiamo inserito i brand più importanti del mercato. Ovviamente oltre alla nostra top 10 esistono altri bookmaker con PostePay, ma tra le discriminanti abbiamo inserito anche la qualità del sito, delle quote e del palinsesto. Inoltre abbiamo testato se dopo il primo deposito fosse possibile accedere al Bonus con PostePay: in tutti casi le transazioni sono andate a buon fine, cosa che non sarebbe stata possibile con alcuni degli altri brand per i pagamenti online.

Siti scommesse PostePay online: analisi e confronto

▶ Il miglior sito Postepay per noi è Betsson: deposito minimo 10€ e Fun Bonus scommesse di 50€

Sito Scommesse PostePay: Betsson Dep. Min./Max. Prel. Min./Max 10-10.000€ 5-2.000€

▶ Snai Postepay: accrediti immediati sui prelievi

Snai Postepay Dep. Min./Max. Prel. Min./Max 10-5.000€ 15-3.000€

Sisal: miglior bonus scommesse con PostePay (5.250€)

5.000€ per giocare a Salva il Bottino

250€ legati al primo deposito

Siti scommesse con PostePay: Sisal Dep. Min./Max. Prel. Min./Max 10-10.000€ 10-5.000€

Leovegas: miglior sito casino PostePay e Postepay Evolution

Lasarebbe dunque bella lunga, ma nel restringere il cerchio per selezionare i migliori ci siamo basati su un’analisi degli operatori che offrono il servizio più performante. Ad esempio abbiamo messo a confronto i siti scommesse con PostePay per le tempistiche delle transazioni, i limiti imposti per i depositi e i prelievi minimi richiesti e per i depositi e i prelievi massimi consentiti. Per lo stesso motivo abbiamo confrontato i vari metodi di pagamento dei bookmakers:non è stato mai necessario chiedere il supporto della chat.In vetta alla classifica dei Migliori siti scommesse Postepay c’è Betsson. Il deposito minimo è di 10€, il massimo arriva a 10000€, mentre per quanto riguarda i prelievi la forbice va da 5€ a 2000€ con tempo di accredito che va dai 4 ai 9 giorni. In ogni caso non sono previsti costi aggiuntivi. A fare la differenza anche il fatto che si possono sbloccare i. Quello per i nuovi iscritti prevede 50€ senza deposito, ma esistono tante altre promo ricorrenti per il mondo delle scommesse.Chi ama riscuotere subito le vincite apprezzerà le tempistiche di. Solo in questo caso i prelievi avvengono in tempo reale, mentre per gli altri circuiti di pagamento le tempistiche possono essere più lunghe. L’importo minimo prelevabile è di 15€, il massimo giornaliero è di 3.000€, mentre il tetto settimanale è di 21.000€. Per provare a raggiungere tali cifre possono essere d’aiuto i bonus e anche in questo Snai è tra i migliori siti scommesse che accettano PostePay. L’offerta per chi si iscrive a Snai con Postepay prevede un bonus di benvenuto fino a 524€ (+ 500 euro di credito aggiuntivo casino).Anche Sisal entra di diritto tra i siti scommesse che accettano PostePay da segnalare in questa guida. Per la nostra registrazione abbiamo sfruttato il fatto che Sisal è tra i Siti scommesse con registrazione SPID . Una cosa va specificata: non è vero che i bookmaker migliori tendono ad accettare più metodi di pagamento, al contrario selezionano solo gli operatori più affidabili. È stato quindi possibile aprire un, che peraltro garantisce il massimo margine di manovra, con prelievi da 10€ a 5.000€ (al punto vendita il tetto è di 999,99€) e accredito immediato. Il Bonus Sisal prevede:

PostePay è molto diffusa non solo tra i grandi brand storici del gioco online italiano ma anche tra i nuovi, come Leovegas. Non è scontato, visto che molto spesso sono esclusi vari metodi di pagamento: su 888 ad esempio Neteller, Skrill, PaySafe card, PayPal e MuchBetter non sono validi ai fini del bonus. Per gli amanti dei giochi da casinò Leovegas offre uno dei migliori Bonus casino con Postepay e Postepay Evolution, la versione dotata della tecnologia contactless: i nuovi giocatori possono ricevere 50 free spins alla verifica del conto e 200 free spins più un bonus fino a 1.500€ sui primi tre depositi.

Leovegas sito scommesse PostePay Dep. Min./Max. Prel. Min./Max 10-1.000€ 20-2.500€

Goldbet: miglior Bonus Postepay legato allo Sport

Chiudiamo questa lista dei migliori bookmakers PostePay con Goldbet. In questo caso ApplePay e Postepay sono a nostro avviso le soluzioni migliori tra i metodi di pagamento, con una forbice dai 10€ ai 2.000€ sia per i depositi sia per i prelievi, con la differenza che i primi sono immediati mentre i secondi richiedono 24/48 ore. Goldbet è ai vertici dei migliori siti scommesse PostePay anche per la promozione benvenuto sport, che rivolta ai nuovi iscritti arriva a 2550 euro (550€ di bonus scommesse per lo sport e 2000€ senza deposito Spid per il Casino).

Postepay Siti Scommesse Online: Goldbet Dep. Min./Max. Prel. Min./Max 10-2.000€ 10-2.000€

Come effettuare un deposito sui siti scommesse PostePay

Completare la registrazione e aprire un conto gioco sul sito preferito. Inserire le credenziali per accedere al conto e sezionare “Deposito” o “Ricarica”. Selezionare PostePay come metodo di pagamento e la somma di denaro che intende versare. Confermare l’operazione attraverso l’app PostePay.

Dopo aver testato quasi tutti i Siti scommesse che accettano PostePay possiamo riscontrare che la procedura per effettuare un deposito è praticamente gemella per tutti.Ecco gli

Come effettuare un prelievo sui siti scommesse con PostePay

Accedere alla sezione “Prelievo” del conto gioco. Assicurarsi che un prelievo troppo anticipato non violi le condizioni del bonus di benvenuto. Selezionare il circuito della carta Postepay o Postepay Evolution (Mastercard o VISA). Selezionare l’importo da prelevare entro i limiti previsti, che possono variare in base alle condizioni dei vari siti, come mostrato nella tabella in basso. Confermare l’operazione.

Partiamo da una precisazione: per prelevare la maggior parte dei siti scommesse con Postepay pone come condizione che sia stata effettuata almeno una ricarica con lo stesso operatore di servizi.Ecco dunque gli

Tempistiche, deposito minimo e massimo

Siti scommesse Postepay Deposito Minimo/Massimo Prelievo Minimo/Massimo Costi/Tempistiche 5€/500€ 15€/3.000€ gratis/immediato 10€/10000€ 10€/5.000€ gratis/immediato 10€/2.000€ 10€/2.000€ gratis/24 ore 10€/2.000€ 20€/10.000€ gratis/max 5 giorni 10€/1.000€ 10€/non specificato gratis/max 5 giorni 10€/10.000€ 5€/2000€ gratis/max 4 giorni 10€/2.000€ 10€/2.000€ gratis/max 24 ore 10€/non specificato 10€/non specificato gratis/max 7 giorni 10€/non specificato 20€/non specificato gratis/max 72 ore 5.00€/40.000€ 5.00€/30.000€ gratis/max 4 ore

I siti danno diverse condizioni per i depositi e i prelievi per le scommesse online con PostePay. Bet365 spicca per il valore dei massimali nei depositi e i prelievi, Sisal e Snai garantiscono massima rapidità negli accrediti. Tempi più lunghi nei prelievi su Netwin.

Quali sono i peggiori siti per le scommesse PostePay

Nel nostro riscontro suici siamo dovuti “mordere la lingua” per tenere fuori alcuni brand che meritavano la top 10, in altri casi il lavoro è stato molto più facile. Non perdiamo mai occasione di ricordare che iin Italia e il consiglio è di prestare sempre la massima attenzione nel rivolgersi solo al mercato legale. Massima cura, va detto anche da parte di PostePay nel collaborare con i bookmakers AAMS.

Pro e contro dei siti scommesse che accettano PostePay

PRO Numerosi siti accettano PostePay come metodo di pagamento

Accredito deposito immediato

Transazioni sicure e affidabili

Tempi deposito e prelievo rapidi CONTRO Non tutti i siti accettano PostePay per il bonus benvenuto

Alcuni operatori possono chiedere delle commissioni

Che cos’è PostePay, come attivare la carta e costi

, adatta anche a chi vuole amministrare cifre non troppo alte, che oltre ad essere utilizzabile sui siti casino e scommesse è molto popolare per lo shopping online e per prelevare contante presso gli sportelli ATM Postamat senza costi. La particolarità è che non ha costi di gestione e l'unica spesa è di 10€ al momento dell'emissione. Si richiede presso un ufficio postale ma può essere ricaricata anche online.

Alternative ai Bookmakers e Casinò con Postepay

Durante la fase di studio su quanto fosse performante PostePay sui bookmaker e i casino online ci ha rubato l'occhio un altro operatore. PayPal ci ha stupito per la velocità nei tempi di pagamento e per quanto sia presente sui siti scommesse, sempre più aperti verso i nuovi servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro che garantiscono affidabilità. Tra i tanti

Le nostre conclusioni sui siti scommesse con PostePay: sono davvero i migliori?

Perfetto punto di incontro tra il bonifico bancario e i nuovi portafogli elettronici. Forse è proprio sui siti scommesse con PostePay che si può apprezzare la duttilità di questo operatore e non è un caso se sia i brand storici come Sisal e Snai sia i bookmaker di ultima generazione come Betsson collaborano con PostePay. Dovrebbe essere quindi evidente al termine di questa guida che gestire il

Domande Frequenti sui siti scommesse PostePay

Esistono restrizioni sulle scommesse con PostePay?

Sì. Come per tutti gli altri provider anche con PostePay sono fissati dai bookmaker limiti di deposito e di prelievo, per la tutela del giocatore

Cosa si intende per bonus PostePay?

Con bonus PostePay si intende la possibilità di utilizzare questo metodo di deposito (e prelievo) per sbloccare i bonus

Posso avere più di una carta prepagata PostePay?

Sì. Ciascuna persona può essere titolare fino a 3 carte Postepay.