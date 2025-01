Dinamo Zagabria-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Operatore Maggiorata Morata 1° Marcatore

5.50 6.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di bet365 sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Dinamo Zagabria-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

Il successo in rimonta contro il Parma ha dato una scossa positiva alla squadra, rafforzando la fiducia dei giocatori. Con questo slancio, il Milan è pronto a concentrarsi sull’obiettivo di conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, con la massima determinazione e spirito di squadra. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Mercoledì 29 gennaio, alle 21:00, il Milan farà visita alla Dinamo Zagabria in occasione dell'ultima giornata della 'fase campionato' di Champions. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Dinamo Zagabria-Milan di diversi operatori:Entrambe le squadre arrivano a questa sfida in ottima forma, avendo vinto nell'ultimo incontro disputato. La Dinamo Zagabria ha superato l'Istra 1961 con un convincente 3-1, mentre il Milan ha effettuato una rimonta spettacolare contro il Parma, trionfando 3-2.Una sfida cruciale per entrambe le squadre. La Dinamo Zagabria, padrone di casa, cerca di agguantare all'ultimo minuto un posto per i playoff, mentre il Milan è intenzionato a conquistare il pass per gli ottavi di finale con il passaggio diretto. Tuttavia,Prima di visionare il parere degli operatori nelle quote risultato esatto sull'ottava giornata di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica europea:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Dinamo Zagabria-Milan? Il parere dei bookies

, con la convinzione che la Dinamo possa segnare almeno una rete durante la partita. La quota più alta per la scommessa su un risultato di 1-2 è attualmente offerta da Quigioco, che la propone a 9, seguita da Sisal e Betsson, che fissano la quota a 8.75.

● ● ●

Dinamo Zagabria Milan: precedenti

Dinamo Zagabria-Milan: le probabili formazioni

Sono 8 i precedenti tra le due squadre, con il Milan che vanta 6 vittorie contro una sola della Dinamo Zagabria, anche i pareggi sono a quota uno. L'ultimo incontro risale alla Champions League 2022-23, fase a gironi, in cui i rossoneri hanno dominato entrambe le sfide con un 3-1 e un 0-4.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per l'ottava giornata della fase 'regolare' di Champions:

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Leão, Reijnders, Pulisic; Morata. All. Conceição.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Dinamo Zagabria-Milan, in programma mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254), e sarà disponibile anche in live-streaming su NOW e Sky Go.