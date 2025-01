Inter-Monaco pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

AFP via Getty Images

Operatore Maggiorata Inter vince + Over 2,5

2.30 2.45 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di bwin sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Inter-Monaco: confronto quote e il parere dei bookies

L'Inter punta a qualificarsi tra le prime otto d'Europa. Con il sostegno dei suoi tifosi, i nerazzurri sapranno imporsi e conquistare la vittoria contro il Monaco. Nei momenti cruciali, emerge sempre la forza del loro carattere. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

A San Siro è tutto pronto per l'ultimo atto della prima fase di Champions League, con Inter e Monaco che si sfideranno mercoledì 29 gennaio alle ore 21. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Inter-Monaco di diversi operatori:Entrambe le formazioni sono reduci dalla vittoria in campionato: i nerazzurri hanno battuto 0-4 il Lecce, i moneghaschi il Rennes per 3-2.. I nerazzurri, infatti, con i tre punti si qualificherebbero agli Ottavi almeno da quarta classificata. Il Monaco, invece, in caso di vittoria, potrebbe sperare nella qualificazione diretta, rendendo la partita ancora più insidiosa per l'Inter, che però potrà contare sul calore del proprio pubblico a San Siro.Prima di visionare il parere degli operatori nelle quote risultato esatto sull'ottavo turno di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica europea:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Monaco? Il parere dei bookies

Una partita decisiva per la qualificazione diretta agli Ottavi di finale. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere il massimo risultato. Dopo un'attenta analisi i bookies credono che le formazioni troveranno la via del gol, ma alla fine saranno i nerazzurri a conquistare i tre punti., con la quota più alta offerta da Quigioco a 9.00, seguita da Betsson a 8.75 e Sisal a 8.50.

● ● ●

Inter-Monaco: i precedenti

Inter-Monaco: le probabili formazioni

Inter e Monaco si sono affrontate solo quattro volte, con un bilancio decisamente favorevole ai nerazzurri: tre vittorie contro un solo successo dei monegaschi. L'ultimo incontro risale alla semifinale di Coppa dei Campioni 1966-67: all'andata, l'Inter vinse 3-1, mentre al ritorno il Monaco si impose 1-0.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per l'ottavo turno della fase campionato di Champions:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. All. Hutter.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Inter-Monaco, in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, il servizio streaming on demand di Amazon. Non ci saranno dirette tv né altre trasmissioni in streaming, quindi non sarà possibile seguire la partita sui canali Sky Sport.