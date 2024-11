Pronostico Italia-Australia: la chicca sulla Semifinale di Coppa Davis

Pronostico Italia-Australia di Coppa Davis: chi vincerà la Semifinale?

Penso che l'Italia chiuderà la "pratica Australia" senza dover ricorrere al match di doppio in cui gli 'azzurri' potrebbero soffrire l'esperienza di Ebden e Thompson. A mio avviso quindi, l'Italia batterà l'Australia trascinata nuovamente da Sinner e Berrettini. Andrea Stefanetti

L'si prepara ad affrontare l'nella semifinale di Coppa Davis. Prima di visionare il nostro pronostico su Italia-Australia, ecco tre bookmaker su cui è possibile piazzare delle puntate sulla Davis Cup e che offrono interessanti welcome bonus:Gli operatori presenti nella lista offrono numerosi mercati sulla competizione, tra cui le quote vincente Coppa Davis e i singoli testa a testa sui match della Semifinale tra Italia e Australia.Secondo le ultime indiscrezioni, l'Italia dovrebbe essere schierata in Semifinale con Sinner e Berrettini come singolaristi, con l'eventuale doppio composto proprio da duo italiano che ha trascinato gli 'azzurri' alla vittoria contro l'Argentina. Ci sono più dubbi invece per l'Australia, con il capitano Hewitt che potrebbe anche non schierare il suo numero uno de Minaur (che soffre tantissimo il gioco di Sinner) e puntare invece su Kokkinakis e Popyrin al singolare con l'eventuale doppio composto da Thompson ed Ebden.In virtù di questi possibili incroci, abbiamo chiesto al nostro esperto il suoPrima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Davis Cup:

Dove vedere la semifinale di Coppa Davis in tv e in streaming?

Precedenti Italia-Australia in Coppa Davis

La semifinale Italia-Australia di Coppa Davis sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play. Inoltre, gli abbonati a Sky potranno seguire i match su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go. Si ricorda che le Finals di Malaga sono trasmesse anche in diretta su NOW TV.Italia e Australia si sono affrontate complessivamente 13 volte nella storia della Coppa Davis, dando vita a una rivalità che attraversa diverse epoche di questo prestigioso torneo internazionale di tennis. Nel bilancio complessivo degli scontri diretti, l’Australia conduce con 8 vittorie rispetto alle 5 conquistate dall’Italia. L’ultimo capitolo di questa sfida si è scritto nella finale del 2023, quando gli 'azzurri' hanno avuto la meglio laureandosi campioni.