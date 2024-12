Pronostico Lazio-Inter, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Lazio-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

Di certo sarà una partita equilibrata e spettacolare. Sono però convinto che l'Inter troverà un importante vittoria che rilancerà le proprie ambizioni scudetto. Andrea Stefanetti

Il Monday Night della sedicesima giornata di Serie A propone un grande big match: Lazio-Inter. L'incontro si giocherà allo Stadio Olimpico, con il fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di lunedì 16 dicembre.Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookmaker sul possibile risultato esatto, di seguito trovi leLa Lazio punta a proseguire il suo momento positivo in campionato dopo la vittoria contro il Napoli, mentre anche l'Inter è determinata a proseguire la sua rimonta verso la vetta della classifica.I nerazzurri infatti, puntano a rialzarsi dopo la sconfitta subita nei minuti finali della loro ultima partita di Champions League. Di fronte si troverà una Lazio che sta vivendo un grande periodo di forma e che nell'ultimo impegno europeo ha vinto in trasferta contro l'Ajax.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio Inter? Il parere dei bookies

Entrambe le squadre sono in ottima forma e l'incontro si preannuncia un vero e proprio spettacolo, ricco di emozioni.. La quota più alta è offerta da Quigioco, a 10, seguita da Sisal e Betsson, ferme a 9.50, e Snai a 9.25.

Lazio Inter: i precedenti

Lazio-Inter: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta

Sono 185 i precedenti tra le due squadre, con il bilancio che pende nettamente a favore dell'Inter: 77 vittorie per i nerazzurri, 48 per la Lazio e 48 pareggi. L'ultimo incontro risale alla penultima giornata di campionato dello scorso anno, a maggio. In quella partita, il match finì in pareggio, con Kamada che aveva portato in vantaggio la Lazio e Dumfries che rispose all'87° minuto.I due allenatori dovranno bilanciare bene le energie visto che sono entrambi reduci dall’impegno europeo. Ecco le possibili scelte in vista del big match:Provedel; Taveres, Romagnoli, Gila, Lazzari; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Dia, Isaksen; Noslin. Allenatore Baroni.Sommer; Bastoni, De Vrij, Bisseck; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.Lazio-Inter sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva (anche gratuita!) su DAZN, visibile tramite applicazione su tutti i dispositivi mobili tra cui smart tv, Playstation, Xbox, smartphone e tablet. Con Dazn, oltre alla partita, avrai accesso ad approfondimenti, interviste esclusive, analisi pre e post partita.