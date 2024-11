Pronostico Lille-Juventus, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookmaker

Pronostico Lille-Juventus e il parere dei bookmaker

Dal mio punto di vista, la Juventus conquisterà i '3 punti'. I bianconeri, dopo la bella vittoria ottenuta contro l'Udinese, hanno tutte le qualità per espugnare il campo del Lille grazie alla maggiore qualità della propria rosa e alla lunga panchina. Andrea Stefanetti

scenderanno in campo martedì 5 novembre alle ore 21:00. Prima di entrare nel dettaglio del, ecco un riepilogo delle principali quote offerte dai vari operatori:Lille e Juventus sono attualmente appaiate in classifica, avendo totalizzato sei punti. Entrambe le squadre hanno registrato due vittorie e una sconfitta nell'ultima partita giocata in Champions.Dopo la sconfitta contro lo Stoccarda, i bianconeri sono decisi a tornare al successo anche in Champions League. D'altro canto, il Lille ha dimostrato di saper mettere in difficoltà qualsiasi avversario e farà di tutto per conquistare punti importanti per la qualificazione.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili sulla massima competizione calcistica europea:

Quale sarà il risultato esatto di Lille Juventus? Il pronostico dei bookmaker

Secondo i bookmaker analizzati, il. Si prevede una partita combattuta su ogni pallone vista la voglia di riscatto europea di entrambe le formazioni, ma alla fine i bianconeri riusciranno a segnare un gol mantenendo la rete inviolata. Sisal offre la quota più alta a 8,25 seguita da Quigioco a 8,20 e Betsson a 8.

Lille-Juventus: i precedenti

Gli scontri diretti tra Lille e Juventus sono stati pochi. Uno dei più significativi risale alla fase a gironi della Champions League 2001-2002, in cui la Juventus ha avuto la meglio in entrambe le partite: vincendo 2-0 in casa e 1-0 in trasferta. L'ultimo incontro tra le due squadre è avvenuto nella stagione 2020-2021, con un successo della Juventus per 3-1.

Lille-Juve: le probabili formazioni

Il Lille dovrebbe adottare un modulo 4-2-3-1, con André e Gomes a formare la coppia di centrocampo, mentre Zhegrova, Angel Gomes e Sahraoui si posizioneranno dietro David. Thiago Motta, d’altro canto, opterà anch’egli per un 4-2-3-1, con Conceição, McKennie e Yildiz a supporto dell'attaccante centrale, Vlahovic.



Lille (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Dove vedere il match di oggi in diretta

Sky trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della Champions League 2024-25, tra cui Lille-Juventus. Gli incontri saranno disponibili sia sui canali Sky Sport e Sky Calcio in TV, sia in streaming su Sky Go e NOW. A differenza delle stagioni passate, quest'anno non verranno trasmesse in chiaro partite delle squadre italiane. Su TV8, il canale free-to-air di Sky, sarà possibile vedere solo le sfide tra club stranieri, con una partita selezionata di volta in volta per il martedì o il mercoledì.