Pronostico Milan-Sassuolo, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Il mio pronostico su Milan-Sassuolo

Il Milan dispone di una rosa più forte e completa rispetto al Sassuolo. Fonseca riuscirà a conquistare la vittoria e a superare il turno, anche grazie al supporto del pubblico di San Siro. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 21:00, si affronteranno Milan e Sassuolo allo Stadio San Siro. Prima di condividere ile l’opinione dei bookmaker sul, vediamo le quote offerte dai principali operatori:Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in campionato. Il Milan ha superato l’Empoli con un 3-0, portandosi a 22 punti al settimo posto. Il Sassuolo, invece, ha vinto 2-0 contro la Reggiana e guida la Serie B con 34 punti.Secondo i bookmaker, sarà il Milan a prevalere e a ottenere il passaggio del turno. La squadra di Fonseca arriva da una vittoria in campionato e, con il supporto del pubblico di San Siro, cercherà di dare il massimo per centrare l’obiettivo qualificazione.Prima di visionare il parere dei bookies sul possibile risultato esatto della sfida di Coppa Italia, ecco alcuni approfondimenti utili:

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Sassuolo? Il pronostico dei bookies

Una sfida tra due squadre che sono apparse in una buona forma fisica, ma alla fine sarà il Milan a conquistare la vittoria. Secondo le analisi dei bookmaker, i rossoneri passeranno il turno. Tra le quote per il risultato esatto più probabili,. La quota più alta è offerta da Snai a 8,50, seguita da Quigioco a 8,40, Betsson e Sisal a 8,25, e Bwin a 8.

Precedenti di Milan Sassuolo

Ci sono stati 27 precedenti tra Milan e Sassuolo, con un bilancio nettamente favorevole ai rossoneri, che contano 12 vittorie contro le 7 dei neroverdi. I pareggi sono 4. L'ultimo incontro, risalente al campionato di Serie A dello scorso anno, si è concluso con un 3-3.

Le probabili formazioni di Milan Sassuolo di Coppa Italia

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per gli Ottavi di Coppa Italia:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Missori, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Obiang, Caligara; Volpato, Mulattieri, Laurienté Allenatore: Fabio Grosso



Paulo Fonseca dovrà rinunciare a Theo Hernandez, infortunato al piede, e Mike Maignan, che si sottoporrà a un intervento ai denti. Al posto loro, nel 4-2-3-1, Sportiello difenderà la porta, con Tomori e Pavlovic in difesa, e Calabria e Terracciano sugli esterni. Fofana e Reijnders saranno a centrocampo, mentre Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor agiranno sulla trequarti. Abraham sarà la punta centrale. Fabio Grosso, nel Sassuolo, adotterà probabilmente un 4-3-3. Satalino sarà in porta, con Missori, Odenthal, Muharemovic e Paz in difesa. Obiang e Iannoni a centrocampo, mentre in attacco Volpato sostituirà Berardi, con Caligara e Laurientè a supporto di Mulattieri, unica punta.

Dove vedere Milan-Sassuolo

Milan-Sassuolo sarà visibile in tv e streaming su Italia 1, al sesto canale del digitale terrestre o al 106 per chi utilizza il decoder Sky. La partita di Coppa Italia sarà quindi trasmessa in chiaro e gratuitamente per tutti. Inoltre, la sfida tra Milan e Sassuolo sarà disponibile anche in streaming, scegliendo Italia 1 tra le dirette su Mediaset Infinity.