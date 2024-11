Pronostico Roma-Atalanta, chi vincerà il match? Il parere dei bookies

Pronostico Roma Atalanta e il parere dei bookies

A mio avviso, l'Atalanta conquisterà i '3 punti'. La squadra di Gasperini sta mostrando solidità e competitività, mentre la Roma, alla ricerca di un’identità sotto la nuova guida di Ranieri, fatica a trovare la giusta continuità. Andrea Stefanetti

Dopo gli impegni europei,si affronteranno in un match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, che andrà in scena lunedì sera con fischio d'inizio alle 20:45. Prima di condividere il, ecco le quote offerte dai principali operatori:I padroni di casa sono reduci dall’impegno in Europa League contro gli inglesi del Tottenham. L’Atalanta ha sconfitto per 1-6 lo Young Boys in Champions League.Sarà una sfida equilibrata, con i padroni di casa, supportati dal loro pubblico, determinati a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Napoli.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Roma Atalanta? Il pronostico dei bookies

Secondo i bookmaker, un risultato esatto probabile per la sfida del lunedì sera tra Roma e Atalanta è 1-2 in favore dei nerazzurri. La squadra di Gasperini arriva da un periodo molto positivo, mentre la Roma è reduce dall'ennesimo cambio in panchina., seguita da SISAL a 9,75, mentre Betsson e Snai la propongono rispettivamente a 9,50.

I precedenti di Roma-Atalanta

Roma-Atalanta: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Le due squadre si sono affrontate 138 volte nella loro storia, con il bilancio che pende a favore della Roma, che ha vinto 61 volte contro le 34 vittorie dell'Atalanta. I pareggi sono stati 43. Nell'ultimo incontro, risalente a maggio dello scorso anno, è stata l'Atalanta a prevalere con un 2-1.Torneranno titolari Leao e Morata per la squadra di Fonseca che dovrebbe schierare gli 11 giocatori più in forma del momento. In difesa confermata la coppia Gabbia-Thiaw. Per D’Aversa fondamentale il ritorno di Sebastiano Esposito che, insieme a Colombo, supporteranno Pellegri alla guida dell’attacco.: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; El Shaarawy, Konè, Cristante, Pellegrini; Dovbyk, Dybala. All. Ranieri.: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Keletaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.La partita di campionato tra Roma e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per guardarla, basterà registrarsi, sottoscrivere l'abbonamento e scegliere il dispositivo di visione preferito (TV, PC, smartphone o tablet). In alternativa, il match sarà disponibile anche sul canale Sky Calcio, ma in questo caso sarà necessario avere un abbonamento a Sky.