Sinner-Rinderknech pronostico e quote: la chicca sul 'set perfetto' del nostro esperto

Quote Sinner-Rinderknech (Primo turno Roland Garros)

Pronostico Sinner-Rinderknech: almeno un set 6-0 a 4.75

Sinner ha già dimostrato, anche al torneo di Roma, di poter dominare completamente un set, senza concedere nemmeno un game all’avversario. Rinderknech dispone di un ottimo servizio, ma potrebbe soffrire la lentezza della terra battuta del Roland Garros. Se Sinner riuscisse a strappare il servizio all’inizio di un set, il francese potrebbe essere costretto a forzare troppo, aumentando il rischio di errori gratuiti e doppi falli. Per questo motivo, una giocata interessante potrebbe essere l’esito di almeno un set con un parziale di 6-0 o 0-6. Alessandro Pallotta

Questa sera, a partire dalle ore 20:15,. L'azzurro, così come mostrato dalle quote dei principali operatore, dopo la finale persa a Roma contro Alcaraz, parte ampiamente con i favori del pronostico ma dovrà prestare particolare attenzione al forte servizio del tennista francese. Prima di mostrarvi il mio pronostico sul match, diamo un'occhiata alle quote su Sinner-Rinderknech di alcuni bookmaker.Così come mostrato dal confronto quote su Sinner-Rinderknech, il tennista 'azzurro' presenta una quota media di 1.01. Secondo i maggiori siti scommesse quindi, il tennista francese (quotato in media oltre 15.00) dovrà compiere un autentico miracolo sportivo per sovvertire i pronostici e approdare al turno successivo del Roland Garros.

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Rinderknech? Il nostro parere

Mi aspetto che Sinner prenda subito in mano il controllo del match e possa aggiudicarsi il primo set in modo netto, concedendo al massimo due game a Rinderknech. Per questo, un'opzione di valore potrebbe essere il Multiscore 6-0 / 6-1 / 6-2 in favore del tennista italiano nel primo set. Alessandro Pallotta

Sinner-Rinderknech: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-Rinderknech

Quella rimediata nella Finale di Roma, è stata la prima sconfitta per Sinner da Ottobre 2024 (Sconfitta proprio contro Alcaraz nel torneo di Pechino).

Agli Internazionali di Tennis, Rinderknech ha perso 2 set a 0 contro l'azzurro Gigante.

Nell'ultimo confronto, Sinner ha conquistato il 62% dei punti con la seconda di servizio.

Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:Sono tre i precedenti tra Sinner e Rinderknech, con il bilancio che sorride all’azzurro: due vittorie per Sinner e una per il francese. L’ultimo confronto risale all’ATP Cup di gennaio 2022, quando l’altoatesino si impose 6-3, 7-6, con una prestazione non perfetta ma efficace nei momenti chiave, dimostrando grande cinismo nei punti decisivi.Ecco invece alcune interessanti curiosità su Sinner-Rinderknech, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: